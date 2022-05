Jimi Blue Ochsenknecht: "Viele unwahre Gerüchte im Umlauf"

Jimi Blue Ochsenknecht hat sich jetzt über die Gerüchte seiner Ex Yeliz Koc auf Insta geäußert.

Schon vor der Geburt lieferten sich Jimi Blue und Yeliz auf Social Media einen regelrechten Rosenkrieg. Kurz danach sah es so aus, als könnten sie trotz allem Freunde bleiben. Doch dann erzählte Yeliz die Trennungsgründe und unterstellte Jimi zudem, hohe Schulden bei ihr zu haben. Yeliz hatte außerdem in der TV-Show "Kampf der Realitystars" behauptet, dass Jimi Blue seine Tochter nicht mehr sehe und kein Interesse an ihr habe.

Jetzt verrät Yeliz Koc die Gründe für die Trennung von Jimi!

Vor kurzem hat sich Yeliz dann noch auf Instagram beschwert, dass ihr Ex ihr nicht mehr folge. Jetzt hat Jimi auf alles reagiert:

Screenshot Instagram/jimbonader

Wer von den beiden die Wahrheit sagt ist nicht klar.

