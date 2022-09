Nader Jindaoui: "Unsere Gutmütigkeit wurde für Geld ausgenutzt"

Nach dem rätselhaften Story-Post von Nader am Mittwoch schrieb er heute, dass Louisa und er beklaut und bedroht wurden.

Alle Jindaoui-Fans machen sich weiter große Sorgen. Die kleine Familie befindet sich zwar gerade auf einem Kurztrip nach London, doch das Paar macht wohl eine schwere Zeit durch. Es geht um "böse Menschen", die die beiden in der Vergangenheit unter Druck gesetzt haben, meint Nader. Krass: Auch die Beziehung der beiden war dadurch immer wieder bedroht, schreibt der Hertha-Star. Wen genau er mit "böse Menschen" meint, ist unklar.

Jindaouis wollen "nur frei sein"

Den Kurztrip wollen die beiden jetzt nutzen, um den Kopf frei zu bekommen. In ihren Storys sieht man die kleine Familie lächelnd oder Händchen haltend am Flughafen und im Aufzug. Ankündigung: Am Mittwoch erklärte Nader in seiner Story, dass er die Fans über die ganze Situation aufklären will, wenn alles geklärt ist.

Nach dieser Story schoben viele Jindaoui-Fans erst mal Panik: