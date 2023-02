João Cancelo wechselt zum FC Bayern

Der portugiesische Fußballspieler kommt auf Leihbasis vom englischen Club Manchester City.

Cancelo schließt sich für die restliche Saison dem FC Bayern an. Laut Medienberichten soll der FC Bayern eine Kaufoption haben. Wenn der Leihvertrag im Sommer ausläuft, könnte der FCB Cancelo für rund 70 Millionen Euro kaufen.

Warum der Wechsel?

In letzter Zeit durfte Cancelo nicht mehr so oft in City spielen, weil Trainer Pep Guardiola lieber auf andere Spieler gesetzt hat. Und der FC Bayern hat seit der WM-Pause nur dreimal unentschieden gespielt. Zu wenig für den Rekordmeister. Deswegen kommt jetzt noch einmal Verstärkung.

Schon in München

João Cancelo wurde auch schon in München gesehen. Dort muss er seinen Medizincheck machen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte Cancelo bereits am Mittwoch spielen. Da muss der FC Bayern im DFB Pokal gegen Mainz ran.

