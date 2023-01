Brutales Foul: João Félix fliegt bei Chelsea-Premiere vom Platz

Bei der Niederlage gegen Fulham war der Portugiese gut im Spiel, doch dann grätschte er Kenny Tete heftig um.

Der Schiedsrichter schickte Félix in der 56. Minute zurecht mit Rot vom Platz. Chelsea hat den 23-Jährigen zuvor für rund 11 Millionen Euro für ein halbes Jahr von Atletico Madrid ausgeliehen.

Chelsea verliert weiter

Für die "Blues" war die 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger Fulham ein erneuter Tiefschlag. Das Team um DFB-Star Kai Havertz hat fünf der letzten sieben Spiele in der Premier League verloren. Mittlerweile steht die Mannschaft auf Platz zehn in der Tabelle. Mit zehn Punkten ist der Abstand zu den Champions League-Plätzen genauso groß wie auf einen Abstiegsplatz. Nice to know: Im Achtelfinale der Königsklasse treffen die Londoner im Februar übrigens auf Borussia Dortmund.

Vor einigen Monaten hat Chelsea Thomas Tuchel überraschend gefeuert:

