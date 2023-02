Ausbildungsmesse "Jobs for Future": Finde deinen Traumjob!

Ausbildung, Praktikum, Studium - du weißt noch nicht, was du nach der Schule machen willst? Hier gibts Hilfe und Tipps.

300 Aussteller suchen auf der Jobmesse "Jobs for Future" nach interessierten jungen Menschen. In vielen Arbeitsbereichen gibt es zu wenig Fachkräfte. Wenn du also auf der Suche nach deinem Traumjob bist: Die Chancen waren nie so gut. Das sagen zumindest die Veranstalter der Messe in Mannheim.

Handwerksberufe testen

Für viele Handwerksberufe gibt es Stände, an denen du den Job direkt ausprobieren kannst: Du kannst zum Beispiel Bagger fahren, Brezeln formen beim Bäcker oder dich mithilfe einer VR-Brille als Maler und Lackierer betätigen.

Willst du lieber studieren?

Suchst du eher eine Weiterbildung oder einen Studienplatz? 20 Universitäten und Hochschulen und rund 50 Fort- und Weiterbildungsanbieter sind auch auf der Messe. Hier kannst du dich zum Beispiel über bestimmte Studiengänge informieren.

Die Messe geht noch bis Samstag. Mehr Infos dazu findest du hier.

