Wir machen News für junge Menschen und suchen dich. Du jetzt so: Wollen die mich überhaupt? Trau ich mich überhaupt? Kann ich das überhaupt? Wir: Na los, her mit der Bewerbung!

"ICH WILL NEWS MACHEN, DIE ENDLICH MAL NICHT ZUM EINPENNEN ODER WEGRENNEN SIND!"

Trifft dieser Satz auf dich zu? Dann bist du genau richtig! Hier kannst du dir ein Bild von NEWSZONE machen. Warum das der beste Job ever für dich ist?

Habt ihr gerade 'nen Job frei? Die Jobprofile stehen das ganze Jahr online - unabhängig davon, ob wir gerade nach neuen Teammitgliedern suchen oder nicht. Du kannst dich gerne initiativ bewerben, auch wenn es sein kann, dass wir dir dann (zunächst) leider absagen müssen, weil das Team gerade voll besetzt ist.

Ganz einfach ⬇️

1️⃣ Als Journalist*in arbeiten – und zwar endlich mal ohne 12 Praktika und jahrelangem Germanistik-Studium

Du hast kein Studium und keine Berufserfahrung? Egal, darauf kommt es uns nicht an! Denn die News, die wir machen, sind nicht nur für junge Menschen, sondern eben auch von jungen Menschen. Deswegen wollen wir auch Leute an Bord, die zwar kein Muster-Abi oder Studium haben, dafür aber mit umso mehr Herzblut Content für junge Leute erstellen. Am Ende ist eben wichtig, dass nicht ein paar Zahlen auf einem Blatt Papier überzeugen, sondern DU.

2️⃣ Du beschäftigst dich mit Gaming, TikTok-Trends oder Sport-Events und wirst sogar dafür bezahlt

Du kannst nicht ohne Gaming oder Trash-TV oder Serien oder Sport oder Social Media oder Musik? Praktisch. Wir suchen nämlich für genau diese Bereiche Leute mit viel Ahnung und Leidenschaft. Wenn dir also ein Bereich liegt, erzähl uns in der Bewerbung davon!

3️⃣ Das Wort "langweilig" kannst du direkt mal aus deinem Wortschatz streichen

Ernsthaft: Langeweile wirst du in unserem Team so schnell nicht bekommen. Bei uns arbeitest du ständig an den neuesten Themen, setzt Ideen für unseren Social Media-Kanal um und chattest mit unserer Community. Da wirst du eher traurig werden, wenn Feierabend ist.

4️⃣ Das BESTE Team wird DEIN Team

„WiR SiNd eIn VolL ToLLEs TeAm“ hast du vielleicht schon oft gehört. Aber wir wetten einen Döner drauf, dass du das nirgends so erleben wirst wie bei uns. Unser Team ist jung, kreativ und offen für neue Ideen. Außerdem gibt es Kuchen, wenn jemand Geburtstag hat. 🎂 Hinter NEWSZONE steckt das bunteste Team im Nachrichten Business. Wir sind Gym-Freaks, Rap-Liebhaber und Social-Media-Suchtis. Kurz: Wir mögen die gleichen Dinge wie du - und deshalb machen wir genau DEINE News.

Du kennst jemanden, der zu uns passt? Sag es per Klick weiter!

Alle Infos zu deinem Traumjob in kurz

Was wir dir bieten:

Arbeit in einem jungen, kreativen Team

selbstständiges Arbeiten und die Macht über unsere geplanten Channels

Recherche und Umsetzung von spannenden News und Online-Themen als Artikel

tagesaktuelle Arbeit an Beiträgen in Form von plattformgerechten Videos, Bildposts und Co. auf Social Media

Deine Aufgaben:

Du erstellst selbstständig Artikel aus den Bereichen Sport, Musik, Politik, Umwelt, Lifestyle, Netztrends und Serien/Filme

Du bespielst mit den passenden Umsetzungsformen die Themen auch auf unseren geplanten Social Media-Accounts

Zusammen mit dem Team überlegst du Verbesserungen für unseren Content und neue Umsetzungsformen für Social Media

Du bist perfekt fürs Team, wenn du...

im Internet und auf Social-Media-Plattformen zuhause bist

einen sicheren, natürlichen Schreibstil hast

ein Gespür für junge Lifestyle-Themen wie Musik, Sport, Netztrends, Filme oder Serien hast

gerne kreativ im Team arbeitest

erste Praxiserfahrung aus einer (Online-) Redaktion oder ähnliche Arbeitsproben mitbringst

unter Zeitdruck schnell und zuverlässig arbeitest

und bereit bist, zu wechselnden Einsatzzeiten (auch nachts und am Wochenende) zu arbeiten

Du hast Bock?

Dann schick uns jetzt deine Bewerbung an jobs@dasding.de: Anschreiben und Lebenslauf (tabellarisch), gerne auch Praktika- bzw. Arbeitszeugnisse und Arbeitsproben. Alternativ kannst du uns natürlich auch einfach eine Insta-Story von dir schicken, in der du dich vorstellst, du kannst ein YouTube-Video machen oder deinen Lebenslauf per Reel-Tanz präsentieren – feel free.