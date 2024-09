Wir machen News für junge Leute und suchen dich! Her mit der Bewerbung!

NEWSZONE - das sind Online-Nachrichten von DASDING, dem jungen Angebot des SWR. Bei NEWSZONE gibt es vor allem News für junge Menschen rund um Musik, Social-Media, Gaming und Co., aber auch klassische News. Genau die News, die die Generation Z wirklich interessieren: kompakt und easy im Web, in einer App und auf TikTok! Ein News-Angebot - eigens entwickelt für junge Menschen, vollgepackt mit Inhalten, die passgenau für die Zielgruppe aufbereitet werden. Mit NEWSZONE will der SWR Menschen erreichen, die sich bisher von keinem der Angebote angesprochen fühlt. Du möchtest ein Teil davon sein und Gen Z die News schmackhaft machen? Dann schau dir unsere Ausschreibung an. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben:

Du schreibst News, die die Generation Z nicht zum Einpennen findet - für NEWSZONE auf DASDING.de und die Ausspielung in der App

Dafür wählst du Themen aus den Bereichen Netztrends, Musik, Politik, Sport, Gaming, Fashion sowie Serien/Filme aus und setzt sie unterhaltsam und mit engem Bezug zur Lebenswelt junger Menschen um

Du bereitest diese Themen auch als Vertical-Video für App und TikTok plattformgerecht auf

Außerdem hast du die Kommentare der User im Blick und bist mit ihnen in Kontakt

Gemeinsam im Team überlegst du dir Verbesserungsmöglichkeiten für unseren Content und neue innovative Umsetzungsformen für unsere Plattformen

Damit passt du perfekt ins Team:

Du hast schon für eine Online-Redaktion gearbeitet oder vergleichbare Erfahrungen gemacht; idealerweise hast du auch ein abgeschlossenes Hochschulstudium und/oder eine journalistische Ausbildung

Es fällt dir leicht, einfache, kurze und verständliche Sätze zu schreiben

Du bist im Internet und auf Social Media zuhause

Du hast bereits selbst Videos erstellt und mit einem Schnittprogramm gearbeitet – optional hast du gute Skills in Adobe Premiere oder traust dir zu, dich schnell einzuarbeiten

Idealerweise erkennst du dich in mehreren dieser Skills wieder: du liebst Musik, weißt alles über die relevanten Stars, Influencer und Streamer, kennst dich erstklassig im Sport aus, bist süchtig nach Serien, bist ein Gaming-Nerd oder du beschäftigst dich leidenschaftlich gerne mit Lifestyle-Themen, die die Generation Z umtreiben

Du arbeitest gerne kreativ im Team und kannst unter Zeitdruck schnell und zuverlässig arbeiten

Du hast kein Problem damit, zu wechselnden Tageszeiten oder auch mal am Wochenende zu arbeiten

Du kennst jemanden, der zu uns passt? Sag es per Klick weiter!

Was wir dir bieten:

Arbeit in einem jungen, kreativen Team

selbstständiges Arbeiten und die Macht über unsere geplanten Channels

Möglichkeit auf hybrides Arbeiten

Recherche und Umsetzung von spannenden News und Online-Themen als Artikel

tagesaktuelle Arbeit an Beiträgen in Form von plattformgerechten Videos, Bildposts und Co. auf Social Media

Was ist eine Freie Mitarbeit beim SWR?

Du hast Bock?

Dann schick uns deine Bewerbung mit der Stellennummer FM2024-0075 an jobs@dasding.de : Anschreiben, Lebenslauf (tabellarisch), Arbeitsproben und (wenn vorhanden) Zeugniskopien, Praktika- bzw. Arbeitszeugnisse. Alternativ kannst du uns natürlich auch gerne einfach eine Insta-Story von dir schicken, in der du dich vorstellst, ein YouTube-Video machen oder deinen Lebenslauf singen - wir sind da offen. Echt!

Hier geht's zur Stellenausschreibung!