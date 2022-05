"Einfach nur ekelhaft" Joyce Ilg kassiert Shitstorm wegen K.O.-Tropfen-Witz

Joyce Ilg hat mit Luke Mockridge Ostern gefeiert. Zu einem Foto der beiden postet sie einen Witz über K.O.-Tropfen.

So schreibt sie: "Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.O. Tropfen bekommen." Eine Anspielung auf die Vorwürfe gegen Luke Mockridge und seine eigenen Bühnenprogramme, in denen er auch Witze über K.O.-Tropfen gerissen hat. So rechtfertigt sie auch ihren eigenen "lockeren Spruch".

Eiersuche

Nach Vergewaltigungsvorwürfen seiner Ex-Freundin Ines Anioli hatte sich Luke Mockridge letztes Jahr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, mittlerweile steht er aber wieder auf der Bühne. Er selbst hat das Foto auch repostet und dazu geschrieben: "Auf der Suche nach Eiern die größten in der Szene gefunden." Seine Ex-Freundin äußert sich so dazu: