"Joker 2": Jetzt ist klar, wann er kommt!

"Joker: Folie à Deux" soll im Jahr 2024 endlich in die Kinos kommen. Das steckt hinter dem Titel...

Das Filmstudio Warner hat sich schon den 4. Oktober für einen besonderen Film reserviert und jetzt ist klar welcher. Am ersten Oktoberwochenende 2024 soll die Fortsetzung des ersten "Joker" in die Kinos kommen. Das will das Branchenmagazin Deadline erfahren haben. Der Produktionsstart ist für diesen Dezember geplant.

Todd Phillips erster Teil kam schon 2019 extrem gut an: Mit 1,07 Milliarden Dollar war er einer der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.

Das bedeutet der Titel

Bei "Folie à Deux" handelt es sich um die Bezeichnung einer gemeinsamen psychotischen Störung. Eine mental gesunde Person übernimmt Symptome eines nahestehenden wahnkranken Menschen.

