Joko und Klaas senden Live-Konzert aus ukrainischem Bunker!

Joko und Klaas haben ihre Sendezeit für ein Konzert genutzt. Es spielte eine Band, die gerade um ihr Überleben kämpft.

Triggerwarnung - Krieg Der Text kann belastend oder retraumatisierend sein.

Am Mittwochabend schalteten Joko und Klaas live zur Band "Selo i Ludy" in die ukrainische Stadt Kharkiv. Die Musiker spielten ihr Konzert aus einem Bunker, weil die Stadt seit einigen Tagen immer wieder von Russland angegriffen wird.

Die Band spielte drei Songs. Das Schlagzeug wurde dafür per Playback eingespielt, weil der Schlagzeuger mit seiner Frau aus der Stadt geflohen ist. Die anderen Musiker leben zusammen in dem Keller, in dem das Konzert stattfand. Sie zeigten, wie es dort aussieht und dass sie dort nicht alleine sind. Denn: Der Keller ist gerade das Zuhause von vielen Menschen, die sich vor den Angriffen in Sicherheit bringen wollen. Sie alle leben dort gerade gemeinsam unter der Erde.

Wir geben unser Bestes, um zu überleben.

Die Band erzählte, dass tagsüber immer wieder Schüsse und Sirenen zu hören sind. Das ist für sie "mittlerweile normal". Nachts gibt die Band dann in ihrem Keller Konzerte. "Es hilft einem, einfach weiterzumachen", erklärte der Frontman Alex. Und er sagte: "Ich verspreche euch Deutschen, dass wir eines Tages zu euch kommen und unsere Musik dort live spielen. Bitte verlasst euch darauf."

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen sind von allen Seiten ins Land vorgerückt. Aber die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw haben sie nicht erreicht. Im Gegenteil: Russland hat sich aus der Region Kyjiw zurückgezogen und konzentriert sich auf den Osten des Landes. Dabei geht die russische Armee nicht nur gegen das ukrainische Militär vor, sondern auch gegen die Bevölkerung. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit versucht Russland Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und zu verhindern, dass sich sich weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

