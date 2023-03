Aus! Jolina Mennen und Florian trennen sich

Im September 2013 hatten Jolina und Florian zum ersten Mal geheiratet.

Nach ihrer Geschlechtsanpassung hatten die beiden noch mal geheiratet. Die Dschungelcamp-Kandidatin der vergangenen Staffel hatte die Trennungs-News auf TikTok veröffentlicht. Sie haben sich wohl im Guten getrennt: "Ich bin dankbar für all die schönen Momente, die ich mit Dir an meiner Seite erleben durfte." Einen Grund für den break up hat Jolina noch nicht genannt.