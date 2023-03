Der MCU-Schauspieler wurde offenbar festgenommen, weil er bei einem Streit eine Frau verletzt haben soll.

Die New Yorker Polizei sagt, dass sie am Samstag gegen 11 Uhr zu einem Notfall in einer Wohnung in Manhattan gerufen wurde. Eine 30-Jährige hatte angerufen und gesagt, sie wurde angegriffen. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen an Kopf und Hals in ein Krankenhaus gebracht.

Zeitweise in Gewahrsam

Jonathan Majors wurde ohne Zwischenfälle festgenommen. Der Vorwurf lautet Strangulation, Körperverletzung und Belästigung. Am Abend war er aber schon wieder auf freiem Fuß. Ein Sprecher von Majors bestreitet die Vorwürfe:

Er hat nichts falsch gemacht. Wir freuen uns darauf, seinen Namen reinzuwaschen und dies zu klären.

Jonathan Majors wurde in den letzten Jahren durch verschiedene Schauspielrollen bekannt. Zuletzt war er in dem Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" als der neue Bösewicht Kang der Eroberer zu sehen. Außerdem spielte er im Film Creed 3 mit, der in Deutschland für Aufsehen sorgte.