Ablösefrei! Jonathan Tah wechselt zum FC Bayern München

Der Nationalspieler verlässt Bayer Leverkusen. Eine wichtige Frage bleibt aber noch unbeantwortet.

Dass der 29-jährige Innenverteidiger künftig im Trikot des FC Bayern München auflaufen wird, teilte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mit:

Tah hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben.

unterschrieben. Der 29-Jährige wird bei Bayern künftig die Trikotnummer vier tragen.

tragen. Weil er seinen Vertrag bei Leverkusen nicht mehr verlängert hat, konnte er ablösefrei wechseln.

Tah erzählte in einem Video auf Instagram, dass er richtig happy ist. Er könne es kaum erwarten, das erste Mal im Bayerntrikot in der Allianz Arena aufzulaufen:

Tah wechselt zu Bayern: Wann darf er spielen?

Das ist noch nicht safe, denn sein Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft noch bis zum 30. Juni. Die Bayern möchten den Verteidiger aber schon zum Start der Club-WM in den USA einsetzen - und zwar vom ersten Spiel am 15. Juni an. Für eine frühere Freigabe verlangt Liga-Konkurrent Bayer allerdings eine finanzielle Entschädigung. Es geht wohl um mehrere Millionen Euro. Einen Deal gibt es bislang noch nicht.