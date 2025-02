Josh Allen ist der wertvollste Spieler der NFL!

Der Quarterback von den Buffalo Bills ist erstmals zum MVP (Most Valuable Player) der NFL gewählt worden.

Der 28-Jährige setzte sich bei der Wahl knapp vor dem zweimaligen Sieger Lamar Jackson von den Baltimore Ravens durch. Auf dem dritten Platz landete mit Saquon Barkley von Super-Bowl-Teilnehmer Philadelphia Eagles der einzige nominierte Running Back.

Congrats, Josh 🏆#NFLHonors pic.twitter.com/QaM5AYuHPW

Josh Allen - MVP der NFL: "Ich liebe mein Team"

Allen sagte bei der Ehrung drei Tage vor dem Super Bowl in New Orleans, er hätte lieber die Meistertrophäe bekommen. "Und wir werden daran arbeiten, bis es so weit ist", sagte der Spielmacher. Außerdem bedankte er sich bei seinem Team.

Ich weiß, dass es sich um eine individuelle Auszeichnung handelt, auf der 'Most Valuable Player' steht, aber ich denke, dass sie sich aus dem Erfolg des Teams ableitet, und ich liebe mein Team.