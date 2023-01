Emily Vontz ist 22 Jahre alt, SPD-Mitglied, studiert in Trier und sitzt ab Januar im Bundestag. Wie es dazu kam...

In den Bundestag wird man eigentlich gewählt. Emily Vontz rückt aber für einen SPD-Abgeordneten nach. Der ehemalige Außenminister Heiko Maas gibt seinen Sitz im Parlament auf. Er kommt wie Emily aus dem Saarland. Die saarländische SPD darf deshalb jemand Neues nach Berlin schicken und hat sich für die 22-Jährige entschieden.

Erfahren hat sie es von Heiko Maas selbst. Er hat sie einfach angerufen. Wie das war, erzählt sie im Interview mit DASDING:

Das war ein krasser Moment. Ich hab gedacht, jetzt passiert was ziemlich Großes und ich weiß noch gar nicht, was es bedeutet.

Was ist ihr wichtigstes Thema?

Emilys Herzensthema ist die Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland. Sie ist in der Nähe zu Frankreich aufgewachsen, hat dort ein Jahr internationalen Freiwilligendienst gemacht und studiert Französisch und Politikwissenschaft. Aber sie stellt fest: "Leider gibt es da immer noch sehr viele Vorurteile auf beiden Seiten." Deshalb will sie das Thema mit in den Bundestag nehmen.

Was hat sie im Bundestag vor?

Sie will sich auch für Klima- und Umweltschutz einsetzen und dafür, dass das Wahlalter bei der Bundestagswahl auf 16 Jahre gesenkt wird. Emily Vontz hat das Gefühl, dass sie die Zeit ändert, dass die Themen von jungen Leuten ernster genommen werden.

Bei der letzten Bundestagswahl sind viel mehr junge Leute ins Parlament eingezogen. Deshalb, glaube ich, sind junge Themen auf jeden Fall präsenter als noch im letzten Bundestag. Trotzdem ist es noch nicht genug. Ich freue mich, dass ich jetzt laut sein darf für junge Themen.

Bei der Europawahl wurde das Wahlalter schon auf 16 gesenkt

