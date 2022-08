17-Jähriger fliegt als jüngster Pilot alleine um die Erde

Mack Rutherford ist vor fünf Monaten mit seinem Flugzeug gestartet. Und klaut jetzt seiner Schwester den Rekord.

Mack landete am Nachmittag genau dort, wo er losgeflogen war - auf dem kleinen Flughafen Radomir in der Nähe der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Mit der Landung holte er sich den Rekord als jüngste Mensch, der jemals allein in einem Flugzeug die Welt umrundet hat.

Reisebegleitung: 🧸

Insgesamt hat der 17-Jährige mit seinem Flugzeug 54.000 Kilometer zurückgelegt. Er flog über 52 Länder auf fünf Kontinenten. Begleitet wurde er dabei nur von seinem Teddybären.

Wer war davor Rekordhalter?

Mit der Umrundung knackte Mack den Rekord des Briten Travis Ludlow. Der war im letzten Jahr mit 18 Jahren um die Welt geflogen. Und: Mack schlug auch seine Schwester. Zara Rutherfords war bisher die jüngste Pilotion, die die Erde in einem Ultraleichflugzeug umrundet hatte. Sie war bei ihrer Reise 19 Jahre alt.

Das hat Mack bei seinem Rekord-Flug erlebt:

