Mehr junge Menschen straffällig: Das sind die Gründe dafür

Die Jugendkriminalität ist in Baden-Württemberg jahrelang gesunken. Jetzt steigt sie wieder. Hier liegen die Probleme.

Im Vergleich zu den Jahren davor haben 2022 mehr Menschen unter 21 Jahren Straftaten begangen. Das Innenministerium in Baden-Württemberg hat vorläufige Zahlen veröffentlicht. Für den Anstieg gibt es verschiedene Erklärungsversuche:

Weniger Straftaten wegen Pandemie

2021 war die Zahl der Jugendstraftaten auf ein historisches Tief von 45.600 Fällen gesunken. Das lag unter anderem auch an den Corona-Beschränkungen. Es ist also nicht überraschend, dass die Zahlen jetzt wieder steigen.

Zu wenig Personal in der Justiz

Einige Täter würden immer wieder aufgegriffen, beklagt die Polizei. Strafverfahren würden viel zu lange dauern. Wegen der Überlastung der Justiz würden Täter ohne Verfahren wieder frei gelassen. Wer für sein Handeln keine Konsequenzen spürt, der nimmt den Rechtsstaat nicht mehr ernst, heißt es von der Polizeigewerkschaft.

Wiederholungstäter machen die meisten Fälle aus

Sorgen bereiten der Polizei vor allem Wiederholungs- und Intensivtäter. Das ist zwar nur eine sehr kleine Gruppe, aber sie sind für etwa drei von vier Gewaltdelikten verantwortlich. Aktuell zählt Baden-Württemberg 370 sogenannte Intensivtäter. Um zu verhindern, dass es mehr werden, will die Polizeigewerkschaft mehr "Häuser des Jugendrechts". Dort arbeiten Polizei, Justiz und Jugendämter zusammen und können so auf Straftaten schneller reagieren.

Umgang mit straffälligen Geflüchteten

Wegen Erfahrungen in ihren Herkunftsländern haben Geflüchtete häufig kein Vertrauen in den Rechtsstaat und wenig Respekt vor Polizei und Justiz. Das Jugendrecht kommt hier an seine Grenzen, sagt ein Freiburger Staatsanwalt. Die jungen Menschen zu Sozialstunden zu verurteilen, sei oft wegen der fehlenden Sprachkenntnisse schwierig. Deshalb fordert er mehr Integrations- und psychologische Betreuungsangebote für die jugendlichen Geflüchteten.