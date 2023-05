18-Jähriger schießt mit Softair-Pistole auf Busfahrerin

In einem Schulbus gab es Stress zwischen Jugendlichen und der Busfahrerin. Dann holte einer die Softair-Pistole raus.

In Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg stiegen am Mittwochabend ein paar Jugendliche zusammen in den Schulbus nach Gaildorf ein. Laut Polizei haben sich die jungen Leute während der Fahrt ziemlich daneben benommen und herumgepöbelt.

Jugendlicher zieht seine Softair-Pistole und schießt

Die Fahrerin ermahnte die Pöbler mehrmals - jedoch ohne Erfolg. Dann stoppte sie den Bus und schmiss die ganze Bande raus. Es folgte ein verbaler Streit, als dann einer der Jugendlichen plötzlich eine Softair-Pistole zog und auf die Busfahrerin schoss!

Polizei stellt Softair-Pistole sicher

Die 56-jährige Frau wurde durch den Schuss am Bauch verletzt. Sofort wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten die Jugendlichen noch vor Ort antreffen und die Softair-Pistole inklusive Munition sicherstellen. Anschließend durfte der 18-Jährige wieder gehen. Ihm drohen laut Polizei mehrere Strafanzeigen.

Du hast etwas mitbekommen?

Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Falls du etwas gesehen hast, kannst du dich unter der Telefonnummer 07971 95090 bei der Polizei in Gaildorf melden.