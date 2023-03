So viele junge Menschen haben keinen Schulabschluss

Zehntausende Jugendliche stehen nach der Schule ohne Abschluss da. Jungs sind häufiger davon betroffen als Mädchen.

Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss liegt seit Jahren bei etwa sechs Prozent. Das geht aus einer Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm vor. Im Zehn-Jahres-Vergleich blieb die Zahl ähnlich: 2011 waren es noch 6,1 Prozent ohne Abschluss. 2021 dann 6,2 Prozent.

In ganz Deutschland war die Quote in Bremen mit 10 Prozent am höchsten. Baden-Württemberg gehört mit 5,8 Prozent zu den besseren Bundesländern. Am besten hat Bayern abgeschnitten.

Diese Gruppen haben am häufigsten keinen Schulabschluss

Junge Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben : 13,4 Prozent hatten 2020 keinen Schulabschluss.

: 13,4 Prozent hatten 2020 keinen Schulabschluss. Jungs : Mädchen machen nur 38 Prozent der Schulabgänger-Quote aus.

: Mädchen machen nur 38 Prozent der Schulabgänger-Quote aus. Jugendliche auf der Förderschule: 49 Prozent aller jungen Menschen ohne Schulabschluss waren auf der Förderschule.

Was ist das Ergebnis der Studie?

Maßnahmen, um die Quote wieder abzubauen, seien laut der Studie unverzichtbar. Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt dafür, dass im Abschlusszeugnis stehen sollte, welche Kompetenzen Jugendliche erlernt haben. Das könnte die Chancen auf eine Ausbildung ohne Schulabschluss verbessern.

