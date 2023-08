So positiv blicken junge Menschen in die Zukunft

Krieg, Inflation, Pandemie - Jugendliche haben viele Krisen miterlebt. Trotzdem glauben sie: Es wird besser.

Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, in der Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren befragt wurden. Die 500 jungen Menschen, die an der Umfrage teilgenommen haben, denken so über Deutschland und die Zukunft:

52 Prozent denken, dass ihr eigenes Leben in drei Jahren besser wird.

Fast 30 Prozent denken, es wird keine Veränderung geben.

So denken Jugendliche über die Ukraine

20 Prozent denken, dass es der Ukraine in drei Jahren besser gehen wird.

38 Prozent denken, dass es dem Land schlechter gehen wird.

Demokratie: Besonders diese Jugendlichen finden es nicht gut

An der Demokratie zweifeln vor allem Schülerinnen und Schüler, die einen geringeren Schulabschluss als die mittlere Reife erreichen. Laut der Umfrage sind es 40 Prozent der Befragten aus dieser Gruppe. Die wenigsten von ihnen finden die Demokratie gut.

Die zwölf- bis 18-Jährigen, die die mittlere Reife anstreben, finden die Demokratie eher gut - 55 Prozent von ihnen zumindest. Jugendliche, die das Abitur anstreben, finden demokratische Ansätze zu 77 Prozent gut.