Autofahrer in Not - zwei Radfahrer retten Leben

Ein Autofahrer fährt Schlangenlinien, zwei jungen Radfahrern kommt das seltsam vor. Sie folgen ihm...

Der 61-jährige Autofahrer kommt von der Landstraße bei Bad Kreuznach ab und prallt gegen die Leitplanke. Die zwei 15- und 16-jährigen Radfahrer reagieren schnell und wählen den Notruf. Sie stoppen zwei Autos und sichern so die Unfallstelle.

Fahrer wird wiederbelebt

Als die Polizei kommt, ist der Autofahrer nicht mehr ansprechbar - aber er hat noch Puls. Als seine Atmung aussetzt, reanimieren die Polizisten ihn, bis der Krankenwagen kommt. Dann wird der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Das Ganze ist am Sonntagabend in der Nähe von Hargesheim passiert. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer wegen eines medizinischen Notfalls von der Straße abgekommen ist. Klar ist, ohne die zwei jungen Radfahrer, hätte ihm nicht so schnell geholfen werden können.

