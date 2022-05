Am Bahnsteig gefunden: 13-Jähriger verprasst 14.900 Euro!

Ein 62-Jähriger vergaß seine Aktentasche mit dem Geld in Bayern. Ein Junge fand sie und steckte die Kohle ein.

Das hast du wahrscheinlich noch nicht erlebt: Du chillst am Bahnhof und wenig später hast du fast 15.000 Euro in der Hand! Einem 13-Jährigen passierte genau das in der Nähe von München.

Erstmal einem Kumpel erzählen!

Als seine ganze Freundesgruppe bescheid wusste, kam ihnen die dumme idee: Die Jugendlichen warfen mit der Kohle um sich. Sie kauften Schmuck, einen E-Scooter, besuchten Restaurants und die Bowlingbahn.

Eltern fiel der neue Luxus-Lifestyle auf!

Als ungefähr die Hälfte des Geldes weg war, kamen die Eltern der Freundesgruppe hinter die ganze Geschichte. Viele gekaufte Sachen konnten zurückgegeben werden. Rund 2000 Euro fehlten noch. Diesen Rest legten die Eltern zusammen. Der 62-Jährige bekam das Geld zurück. Die Freundesgruppe musste zu einem klärenden Gespräch bei der Polizei auftauchen. Ein "richtige" Strafe bekommen sie aufgrund ihres Alters nicht. Sie können noch nicht strafrechtlich verfolgt werden.