Bier und Wein ab 18? - Neues Gesetz gefordert

Dass 16-Jährige bei uns Alkohol trinken dürfen, stört den Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Er will das ändern.

Der konkrete Vorschlag: Die Altersgrenze für den Kauf von Alkohol soll von 16 auf 18 Jahre heraufgesetzt werden. Das hat der Drogenbeauftrage Burkhard Blienert der Zeitung "Welt" gesagt. Für ihn gibt es viele Argumente dafür - zum Beispiel medizinische Gründe. Andere Länder hätten außerdem mit einem höheren Mindestalter gute Erfahrungen gemacht.

Alkohol ab 14? Momentan erlaubt, wenn...

Was für den Drogenbeauftragten "gar nicht geht", ist das sogenannte begleitete Trinken. Aktuell ist es erlaubt, dass sich ein 14-Jähriger zum Beispiel ein Bier bestellt - wenn die Eltern dabei sind. Insgesamt findet Blienert, dass es noch "großen Nachholbedarf" beim Umgang mit Tabak und Alkohol gebe.

Wird das Gesetz geändert?

Momentan ist das erst mal nur eine Forderung - und noch weit entfernt von einem neuen Gesetz. Das weiß auch Blienert. Er sagt selbst, dass man sehen müsse, was politisch machbar sei. Denn: Die Regierung hat bisher nur Pläne, junge Menschen beim Thema Alkohol und Zigaretten mehr aufzuklären. Ob man bei uns in Zukunft also erst ab 18 Bier und Co trinken darf, steht noch lange nicht fest.

