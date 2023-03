Was du zum Jugendticket in Baden-Württemberg wissen musst

Ab dem 1. März gibt es ein neues Ticket für den Nahverkehr. Damit kannst du richtig Geld sparen.

Für wen ist das Ticket?

Das Jugendticket ist für alle Menschen bis 21 Jahre oder für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende oder Studierende bis 27 Jahre. Voraussetzung ist, dass du in Baden-Württemberg wohnst. In manchen Regionen reicht es auch, wenn deine Schule oder Hochschule in Baden-Württemberg liegen.

Was kostet das Jugendticket und wie lange gilt es?

Für 365 Euro kannst du das Ticket ein Jahr lang nutzen. Das heißt, du fährst mit Bus und Bahn für einen Euro am Tag. Die 365 Euro kannst du entweder auf einmal bezahlen oder als Abo jeden Monat.

Wo kannst du das Ticket kaufen?

Du bekommst das Jugendticket bei allen Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg - zum Beispiel beim Verkehrsverbund Stuttgart (VVS), dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) oder beim Verkehrsverbund-Rhein-Neckar (VRN).

Wie es zum Beispiel in Ulm funktioniert, siehst du hier:

Wo kannst du damit hinfahren?

Gültig ist die neue Fahrkarte in allen Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg. Das heißt auch bis in die angrenzenden Bundesländer. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar geht zum Beispiel weit bis nach Rheinland-Pfalz. Das Ticket gilt im gesamten Regionalverkehr - also in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen und Regionalzügen. Es gilt nicht in IC, ECs oder ICEs!

Eine Übersicht über das gesamte Gebiet und noch mehr Infos findest du hier.

Wie lange gilt das Jugendticket?

Du kaufst das Ticket immer für ein ganzes Jahr. Wenn du es danach nicht mehr haben möchtest, musst du es kündigen. Das Abo endet nur automatisch, wenn du zum Beispiel 21 Jahre alt wirst oder deine Ausbildung abgeschlossen hast.

Was ist, wenn ich schon eine Monatskarte habe?

Wer ein Schüler-, Azubi- oder Studententicket hat, sollte auf das Jugendticket wechseln können. Wie das genau abläuft, erfährst du bei deinem Verkehrsverbund.

