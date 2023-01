Jugendticket: Für einen Euro am Tag in ganz BW unterwegs

Los gehts am 1. März 2023. Wir haben alle wichtigen Facts für dich zusammengefasst.

Dass das Ticket kommen soll, war schon länger beschlossene Sache. Doch jetzt wurden auf einer Pressekonferenz die Details vorgestellt:

Wer kann das Ticket kaufen?

Wenn du jünger als 21 Jahre bist

Wenn du jünger als 27 Jahre bist und eine Aus- oder Fortbildung machst (Studierende, Azubis, Freiwilligendienstleistende)

Wo gilt das Ticket?

Das Ticket gilt in deinem eigenen Verkehrsverbund und im ganzen restlichen Teil von Baden-Württemberg. Besonders: Wenn du das Ticket zum Beispiel in Karlsruhe kaufst, kannst du auch in den rheinland-pfälzischen Teil des KVV fahren. Mit dem Ticket darfst du kein Fernverkehr fahren, also ICE und IC. So wie das schon beim 9-Euro-Ticket 2022 war.

Was kostet das Ticket?

Das Ticket kostet 365 Euro für ein Jahr - also umgerechnet einen Euro am Tag. Möglich ist eine monatliche Zahlung oder auf einen Schlag. Wichtig: Du kannst das Ticket nur für ein Jahr kaufen. Ein kürzerer Zeitraum geht nicht.

Wenn du noch Fragen hast, kannst du hier mehr Infos finden.

Wirst du hier gescammt?