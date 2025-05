Jugendtrendstudie: Gen Z hat keinen Bock auf Wehrdienst?

Die Wehrpflicht wird wieder diskutiert. Aber: Vielen jungen Menschen ist die persönliche Freiheit wichtiger.

Das steht in der "Jugendtrendstudie 2025". Der Großteil der jungen Menschen in Deutschland würde also eine Wehrpflicht ablehnen.

69 Prozent der Befragten wären nicht bereit, ihr Land mit einer Waffe zu verteidigen.

81 Prozent sagten, dass sie nicht bereit wären, für ihr Land zu sterben.

Persönliche Freiheit und Selbstbestimmung seien häufig der Grund dafür.

Trotzdem erklärten die Teilnehmenden, dass sie sich sicherer fühlen würden, wenn es einen Wehrdienst gäbe. Gleichzeitig hätten sie aber Angst, verpflichtet zu werden.

Wehrpflicht? Das sagt die Gen Z! Dauer 0:26 min Wehrpflicht? Das sagt die Gen Z!

Wiedereinführung der Wehrpflicht: Das sagt die Politik!

Die Unionsparteien CDU/CSU sind für die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die SPD will nur einen neuen freiwilligen Wehrdienst. Die AfD fordert die Einführung einer Wehrpflicht seit Jahren. Trotzdem seien AfD-Wähler und -Sympathisanten die, die am häufigsten einen Wehrdienst verweigern, sagt Generationenforscher Rüdiger Maas.



47 Prozent der befragten AfD-Wählenden gaben das in der Studie an.

der befragten gaben das in der Studie an. Bei den Anhängern der Union waren es nur etwa ein Fünftel , 15 Prozent bei der SPD .

waren es nur etwa , bei der . Bei den Befragten, die sich als Anhänger der Grünen bezeichneten, würden sogar nur 11 Prozent versuchen, einen Pflichtdienst zu verweigern.

Für die Studie wurden nach eigenen Angaben mehr als 5.000 Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren repräsentativ befragt.

