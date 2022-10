DAS ist das Jugendwort 2022

Macher, bodenlos oder smash - diese drei Wörter standen zur Auswahl. Jetzt steht fest, wer gewonnen hat.

Das neue Jugendwort ist: smash

Das Wort bekam beim Voting des Langenscheidt-Verlags die meisten Stimmen. 43 Prozent der Teilnehmenden waren dafür. Auf Platz zwei kam "bodenlos" mit 33 Prozent. "Macher" holte mit 24 Prozent der Stimmen den dritten Platz.

Was bedeutet smash?

Smash ist Englisch und bedeutet wörtlich übersetzt "zertrümmern". Bei uns wird es aber in einem anderen Zusammenhang benutzt. Es heißt so viel wie: mit jemandem Sex haben wollen. Das Wort kommt von dem Partyspiel "smash or pass". Die Mitspielenden werden dabei gefragt, ob sie mit einer Person aus dem Freundeskreis oder einem Star schlafen würden. "Smash" bedeutet ja - "pass" steht für nein.

Wer hat abgestimmt?

Laut dem Langenscheidt-Verlag haben Hunderttausende für das neue Jugendwort gevotet. Aber: Nicht alle Stimmen waren gültig. Es durften nämlich nur Leute zwischen 10 und 20 Jahren mitmachen. Alle, die älter oder jünger sind, wurden nicht mitgezählt, weil sie das Ergebnis verfälscht hätten.

Diese Wörter standen zur Wahl:

