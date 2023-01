Julia Beautx trennt sich von ihrem Namen

Die Influencerin will für ihre Aktivitäten außerhalb von YouTube und Co. ihren echten Namen Julia Willecke verwenden.

Julia ist nämlich nicht nur als Influencerin und Youtuberin aktiv, sondern auch im Fernsehen als Schauspielerin. Im ZDF war sie in "Gestern waren wir noch Kinder" zu sehen. Die Sendung sahen rund 5,5 Millionen Zuschauer.

Für ihre Auftritte im Fernsehen will sie jetzt ihren richtigen Namen verwenden und bekannter machen. Das sagte sie in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

Mit Julia Beautx identifiziere ich mich zwar noch, aber wenn ich mal 35 bin, wäre der Nachname sicher nicht mehr so gut.

Den Name "Beautx" habe sich Julia mit 14 Jahren im Physikunterricht ausgesucht. Damals habe sie sich noch keine Gedanken gemacht, was der Namen für ihre zukünftige Karriere bedeuten könnte.

Hier kannst du den Trailer zu "Gestern waren wir noch Kinder sehen":

