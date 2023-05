Alle P├Ąrchenbilder wurden gel├Âscht, der Name des Partners ist aus der Bio verschwunden. Was hat Bibi damit zu tun?

Genau ein Jahr nach Bibi Cla├čens letztem Instagram-Post gibts wieder neuen Tea. Den liefern ihr Ex Julienco und seine Tanja Makaric selbst. Julian hatte zuvor in seiner Insta-Bio den Account seiner Freundin Tanja als Liebesbeweis verlinkt. Andersrum genauso. Am Sonntag l├Âschten beide den Namen des jeweils anderen aus der Bio. Au├čerdem hat Julian alle gemeinsamen Bilder mit Tanja gel├Âscht - ist das ein Zeichen f├╝r eine m├Âgliche Trennung?

Ein Jahr nach Bibis letztem Post: Haben sich Julian und Tanja getrennt?

Wenig sp├Ąter erg├Ąnzte Tanja wieder Julians Account in ihrer Insta-Bio. Er tat das nicht. Am Sonntagabend posteten beide Storys zur selben Zeit, aber an verschiedenen Orten. Julian versah seins mit einer Gedankenwolke. Wenig sp├Ąter postete er in seiner Story ein Bild aus dem Bett. In der Ecke des Raums steht ein Koffer. Fans vermuten deshalb, dass Julian in einem Hotelzimmer sei.

Bibi: Kommt sie nach einem Jahr wieder zur├╝ck?

W├Ąhrend das alles bei Tanja und Julienco abgeht, ist auch Bibi aktiver als sonst. In den letzten Tagen likte sie immer wieder ein paar Bilder auf Instagram - es war das erste Lebenszeichen von ihr seit fast einem Jahr. Sonntagabend tauchte in ihrer Bio ein Link zu einem YouTube-Video auf. Das Video selbst ist noch auf privat gestellt, also kann es keiner sehen au├čer ausgew├Ąhlte Nutzer. Es bleibt spannend, was sie zu sagen hat. Bisher ├Ąu├čerte sich die Influencerin nicht zur Trennung.

Meldet sich Bibi Cla├čen am Sonntag bei ihren Fans?

Bibi und Julian: War es doch nur ein Experiment?

Das ganze Hin und Her sorgt daf├╝r, dass Fans aufmerksam die Social-Media-Kan├Ąle der drei Influencer beobachten. Ist doch etwas an ├Ąlteren Ger├╝chten dran? Demnach sollen sich Bibi und Julian lediglich als ein Experiment getrennt haben. Einige denken, dass dieses jetzt - ein Jahr sp├Ąter - aufgel├Âst wird. Oder sind Bibi und Julian doch wieder zusammen?

All diese Fragen k├Ânnen noch nicht klar beantwortet werden. Doch es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihre ├Âffentliche Trennung und die neue Partnerschaft nur ein soziales Experiment gewesen sind.