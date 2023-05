Julian Zietlow entschuldigt sich - das ist Flers Reaktion!

Seit Jahren haben der Fitnessinfluencer und der Rapper Stress miteinander. Einer möchte jetzt Frieden schließen.

Nach einem jahrelangen Streit zwischen Julian Zietlow und Fler kam es auf Instagram zu einer Entschuldigung. Zietlow postete einen alten Screenshot, in dem Fler ihn damals noch unterstützt hat. In der Caption dankt er ihm für die "langjährige Freundschaft" und schreibt Fler sei "wie ein Bruder" gewesen.

Du hast recht… ich war damals nicht Manns genug den Streit mit dir auszutragen, deshalb suchte ich Schutz bei der Polizei, Anwälten und einem Bodyguard… ich hatte Panik… ich hatte Todesangst vor dir Patrick. Ich wünsche dir alles alles Gute mein alter Freund…

Flers Reaktion auf Julian Zietlow

Über eine Instagram-Fragerunde wollte jemand wissen, was Fler zu der Entschuldigung sagt. Seine Antwort: "ins Gesicht sagen!" Damit ist das Thema wohl noch nicht abgeschlossen.

Beef zwischen Fler und Julian Zietlow: Darum gehts

Julian Zietlow war vor einigen Jahren der Personal Trainer von Fler. Diese Verbindung endete in einem Streit. 2021 zog Zietlow vor Gericht und sagte, dass Fler ihn unterdrückt haben soll. Nach Angaben beider soll Zietlow daraufhin einen Bodyguard angeheuert haben, um sich vor dem Rapper zu schützen. Fler sagt, dass er Zietlow zwei "Schellen" am Kurfürstendamm in Berlin verpasst hat. Während der letzten Wochen schossen Zietlow und Fler immer wieder gegeneinander. Die beiden wollten sich nach Zietlows Landung sogar am Flughafen in Berlin prügeln. Zu "t-online" hat Julian Zietlow gesagt, dass Fler letztendlich nicht erschienen ist.

Julian Zietlow: Das geht aktuell bei ihm

Julian Zietlow hat sich die letzten Wochen ohne seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder in Thailand zurückgezogen. Er postete Bilder und Videos von wilden Partys und seiner neuen Freundin, die er seine "spirituelle Ehefrau" nennt. Zietlow deutete in dem Zusammenhang immer wieder an, dass er Drogen nimmt. Offiziell bestätigt wurde bisher nichts. Mittlerweile haben er und seine Neue einen OnlyFans-Account.