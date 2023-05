Julian Zietlow: Drogen- und Sex-Beichte auf Instagram?

In einer Instagram-Fragerunde spricht Julian Zietlow über Spiritualität, Thailand, Sex, Drogen und seine neue Liebe.

Der kontroverse Influencer sei durch seine Zeit in Thailand in seiner vollkommenen männlichen Energie angekommen. Geschafft habe er das unter anderem durch "diverse sexuelle Erfahrungen" und seine vermutlich neue Freundin Kate. Als er gefragt wird, ob er verliebt ist, antwortet er mit einem "...sehr" und einem Bild von ihr. Zietlow sagt außerdem, dass er nichts bereut. Er könne nun endlich seine Masken fallen lassen und im Moment leben.

Nimmt Julian Zietlow Drogen?

Auf die Frage, ob er die psychedelische Droge Ayahuasca probiert hat, geht er nicht direkt ein - macht aber eine Andeutung: "Eat. Sleep. Ayahuasca. Repeat." Zietlow wird auch gefragt, ob er an Gott glaubt. Seine Antwort:

Ich bin Gott.

Warum reden alle über Julian Zietlow?

Julian Zietlow ist seit Sonntag wieder in Deutschland - auf Insta deutet er an, dass er wegen der Kinder zurück ist. Er hatte sich in den letzten Wochen ohne seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder in Thailand zurückgezogen. Er postete Bilder und Videos von wilden Partys und seiner neuen Freundin, die er seine "spirituelle Ehefrau" nennt. Zietlow deutete in dem Zusammenhang immer wieder an, dass er Drogen nimmt. Offiziell bestätigt wurde bisher nichts.

Am Flughafen wollte sich Julian Zietlow eigentlich mit Fler prügeln: