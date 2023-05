"Niemand kann mich stoppen": Julian Zietlow fliegt Ex Alina Schulte hinterher

Der ehemalige Influencer reist seiner Ex-Frau und Kindern hinterher - obwohl sie sich von ihm entfernen wollte.

Alina Schulte im Hoff wollte die Auszeit in Dubai genießen. Doch ihr Ex hat andere Pläne. Julian Zietlow postete auf Instagram ein Selfie aus dem Flieger - mit Ticket nach Dubai.

Julian Zietlow macht Dubai unsicher

In seiner Story teilt der ehemalige Fitnesstrainer seine neuen Tattoos: Es sind die Namen seiner zwei Kinder. Anschließend teilt er seinen neuen TikTok-Account, auf dem er einen Vlog starten will. Außerdem verrät er, mit wem er tatsächlich in Dubai unterwegs ist: mit seinen Freunden.

Und was ist mit Alina Schulte im Hoff und den Kids?

Ob er Alina dort getroffen hat, sieht man auf seinem Instagram-Account nicht. Den Tag hat er aber wohl mit seiner Tochter verbracht. Er teilte nämlich ein Video, auf dem sie seine neuen Tattoos berührt und er ihr etwas über Baschar (den syrischen Präsident) erzählen möchte.

Am Ende gehts wieder nur um Party und...

... eventuell Drogen? Ob Dubai oder Detmold - der Influencer hat Bock auf Party und zeigt das auch auf seinen Social-Media-Kanälen. Die Community kritisiert es. Unter seinem letzten Beitrag finden sich viele Kommentare, in denen sie ihm vorwerfen, dass er für Monate mit seiner neuen Frau nach Thailand geht und ihm die Kinder dabei egal sind. Sobald Alina aber eine Auszeit braucht, würde er die Kinder als Ausrede nutzen, um ihr hinterher zu reisen - oder woanders feiern zu gehen.