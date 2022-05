Nach OnlyFans-Wirbel: Neues Julien Bam-Video begeistert Community

Nach fünf Monaten und einer Promo-Aktion bei OnlyFans hat Julien das neue Video auf seinem Hauptkanal rausgehauen.

Sind die Fans jetzt wieder versöhnt? Zuletzt hatte Julien angekündigt, auf OnlyFans zu starten. YouTube-Deutschland wurde neugierig. Die Enttäuschung folgte schnell: Auf dem Account gab es keinen "klassischen" OF-Content. Dafür aber Promo für das neue Video mit dem Titel "Der letzte SONG AUS DER BOHNE (Akt 1)". Einige User fanden die Aktion daneben.

Was gibts in dem neuen Video zu sehen?

Ohne zu krass zu spoilern: In den über 20 Minuten passiert einiges. T-Lows Sound spielt eine Rolle, Rewi wird "gedisst" und es sind auch einige Gaststars, wie Julia Beautx, am Start! Die Reaktion der Community ist bisher ziemlich positiv. In nur wenigen Stunden knackte das Video die 500k Aufrufe. Dazu gibt es schon jetzt weit über 150k Likes!

Falls du Bock hast, schau doch einfach selbst rein!