Gerüchteküche: Kannten sich Julienco und Tanja schon vorher?

Fans wollen Tanja in Julians Wohnung gesehen haben - schon als er noch mit Bibi zusammen war. DAS sagt Tanja dazu.

Ein Story-Highlight von Tanja aus dem Jahr 2021 zeigt ein Spiegelselfie. Manche vermuten, dass dieses Selfie in Julians Wohnung aufgenommen wurde. Inzwischen hat Tanja das Foto aus ihren Insta-Highlights gelöscht.

Was ist dran?

Beweise für das Gerücht gibt es nicht, im Hintergrund sind ein Gang mit weißen Wänden, ein Spiegel und brauner Laminatboden zu sehen - es könnte also auch eine andere Wohnung sein. Julian hatte neulich auf Instagram gesagt, dass er Bibi nie betrogen hat und er Tanja ein paar Wochen nach der Trennung kennengelernt hat.

DAS sagt Tanja dazu

Mittlerweile hat Tanja ein Statement abgegeben. In einer Fragerunde auf Instagram will jemand wissen, was an dem Gerücht dran ist. Ihre Antwort in der Story:

Alles absoluter Quatsch. Da kannten wir uns noch gar nicht. Man sieht auch, dass es nicht das Haus ist. Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest.

Screenshot Instagram @tanjamakaric_

Hier siehst du das Spiegelselfie:

Und hier Julians Wohnung:

Instagram / @julienco_

Derzeit scheint sich die Sympathie im Netz zu drehen, einige fühlen sehr mit Bibi mit. Derzeit ist sie nicht auf Social Media aktiv.

Mir tut Bibi einfach unfassbar leid und sie fehlt mir

Hier äußerte sich Julian schon mal zu ähnlichen Vorwürfen: