Ich verstehe euer Interesse an der aktuellen Situation, aber ihr müsst verstehen, dass es nicht unser erster Gedanke sein kann, direkt jedes Problem mit euch zu teilen. Manchmal braucht man auch einfach Zeit und einen gewissen Abstand und vor allem Privatsphäre. Wie so gut wie in jeder Beziehung haben auch wir Dinge, an denen wir täglich arbeiten.