Julienco und Tanja haben sich ein Haus gekauft

Das haut Julienco in seiner Instastory raus. Die Vorfreude der beiden auf das gemeinsame Haus ist groß.

Nachdem Julienco wohl in seinen DMs mit Fragen zu dem möglichen Kauf bombardiert wurde, haut er jetzt raus: JA, es stimmt. Die beiden kaufen sich ein Haus. Der Vertrag ist wohl schon unterschrieben und der Umzug steht kurz bevor. Aktuell planen die beiden, wie sie das Haus einrichten wollen und welche Zimmer wie genutzt werden.

Für die zwei Kinder von Julienco, die er mit seiner Ex Bibi hat soll es traumhafte Kinderzimmer geben. In seiner Instastory postet er Ideen, wie sich die beiden die Kinderzimmer vorstellen könnten.

Haus in Spanien

Nebenher richtet das Pärchen aktuell auch noch das Haus in Spanien ein. Die zwei haben also ganz schön was zu tun. Dort gibt es aber aktuell wohl Lieferprobleme bei den Betten.

