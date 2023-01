Zwölfjähriger in den USA fängt weißen Hai

Der drei Meter lange Hai ist Campbell Keenans persönlicher Rekord.

Der Junge ist mit seiner Familie in Florida mit dem Boot ausgefahren. Es ist nicht das erste Mal, dass er angelt. Aber dass ein weißer Hai anbeißt, war eine große Überraschung. 45 Minuten kämpfte er damit, ihn näher zu ziehen. Seine Familie half ihm dabei, ihn ans Boot zu holen, damit der Hai vermessen werden kann.

In einem Video sagt der Junge:

Als wir angefangen haben ihn näher zu ziehen, hatte ich echt kurz Angst. Ich dachte, der Hai zieht mich eher zu ihm.

3 Meter lang und über 200 Kilo schwer

Campbells Fang ist nicht nur besonders, weil er ein so junger Angler ist, sondern auch, weil in dieser Region in den letzten 20 Jahren nur zwei weitere weiße Haie gesichtet wurden. Campbells Fang wurde registriert und Janjan benannt - nach dem Coach seiner Schwester. Nach der Vermessung und ein paar Fotos haben die Keenans das Tier wieder in die Natur entlassen.

Hier kannst du ein Video dazu sehen:

Mehr aus dem Meer gibts hier: