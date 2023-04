Du träumst von einem eigenen Haus mit Garten oder einer Wohnung, die dir gehört? Dann bist du nicht allein! Denn ...

... ganze neun von zehn jungen Menschen in Deutschland wünschen sich, irgendwann Wohneigentum zu besitzen. Acht von zehn befragten Personen wollen sich etwas Eigenes kaufen, noch bevor sie 35 Jahre alt sind.

Die repräsentative Umfrage wurde von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) im Auftrag der Wüstenrot Bausparkasse AG durchgeführt. Dabei wurden bundesweit 658 junge Menschen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren befragt.

Neubau oder Gebraucht?

Bei der Frage sind sich die Teilnehmer uneinig: Jeder zweite Befragte kann sich vorstellen, ein Haus oder eine Wohnung mit Renovierungsbedarf zu kaufen.

Stadt oder Land?

Falls du dachtest, dass die Mehrheit etwas in der Großstadt kaufen will, hast du dich getäuscht: Rund sechs von zehn Befragten wollen nämlich aufs Land oder in eine kleine Stadt mit bis zu 50.000 Einwohnern ziehen. Laut der Umfrage wünschen sich die meisten jungen Menschen einen Garten, einen großen Balkon oder eine Terrasse - was in der Großstadt wenig verfügbar ist.

Beim Thema Standort sind außerdem diese Dinge wichtig:

Schnelles und störungsfreies Internet

Eine gute ÖPNV-Anbindung

Kurze Wege für den täglichen Bedarf, also Einkaufen und so weiter

Das kulturelle Angebot scheint keine Rolle zu spielen: Dieser Punkt landete bei der Umfrage nämlich auf dem letzten Platz.

Lohnt es sich überhaupt noch, ein Haus zu kaufen?

Mit dieser Frage haben sich die Kollegen von SWR Doku beschäftigt: