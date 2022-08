Lebst du auf Kosten deiner Eltern?

Dann gehörst du zur Mehrheit: 51 Prozent der 15- bis 24-Jährigen verdienen den Großteil ihres Unterhalts nicht selbst.

Aus der eigenen Tasche leben 38 Prozent der jungen Menschen. Vor 30 Jahren war das noch umgekehrt: Mehr als die Hälfte verdiente ihre eigene Kohle, 40 Prozent waren abhängig von ihren Angehörigen. Das berichtet das Statistische Bundesamt.

Kohle vom Staat?

Jeder zehnte junge Mensch kriegte letztes Jahr sein Haupteinkommen vom Staat. Viele von ihnen waren weder in einer Ausbildung, noch hatten sie einen Job. Allgemein schaut es auf dem Arbeitsmarkt gut aus: Nur 6,9 Prozent der 15- bis 24-Jährigen hatten 2021 keinen Job. In der EU war die Quote mehr als doppelt so hoch.

Jeder dritte junge Mensch ist schon von daheim ausgezogen: