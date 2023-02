Der Junge wird seit Samstagmittag vermisst. Laut Polizei ist er Autist und kennt sich in der Gegend nicht aus.

Am Samstag ist der Junge aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Überlingen-Deisendorf im Bodenseekreis verschwunden. So beschreibt die Polizei den Zehnjährigen:

Etwa 1,20 m groß

Auffällig dünn

Schwarze Haare

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die den Jungen gesehen haben oder wissen, wo er ist. Solltest du Hinweise haben, kannst du dich unter 07551/804-0 bei der Polizei Ravensburg melden. Hier findest du ein Lichtbild des vermissten Jungen.