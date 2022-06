Ist Werbung für Fast Food bald verboten?

Die zuständigen Minister der Bundesländer fordern ein Werbeverbot an Kinder und Jugendliche. Das steckt dahinter.

Ärzteverbände fordern es schon lange: ein Werbeverbot für Junkfood. Sie erhoffen sich davon eine gesündere Ernährung - besonders bei jungen Menschen. Jetzt fordern das auch die Verbraucherschutzminister aus den Bundesländern. Der Bundesminister Cem Özdemir, der für ein Werbeverbot zuständig wäre, unterstützt das. Die Ampel-Koalition hatte schon im Koalitionsvertrag festgelegt, dass Werbung für Ungesundes beschränkt werden soll. Ein konkretes Gesetz wurde zu diesem Thema aber noch nicht vorgeschlagen.

