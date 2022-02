Justin Bieber hat Corona

Nachdem einige seiner Crew-Mitglieder Corona hatten, wurde jetzt auch Justin Bieber positiv getestet. Das hat Folgen.

Bei dem 27-Jährige wurde am Samstag Corona festgestellt. Das hat ein Sprecher des Sängers der Seite "TMZ" bestätigt. Aber: Er fühlt sich soweit gut, heißt es.

Gerade auf Tour

Die Erkrankung hat trotzdem Folgen. Denn Justin Bieber ist gerade auf Tour. Am Wochenende wurde bereits ein Konzert in Las Vegas abgesagt. Auch der nächste Termin am 22. Februar wurde mittlerweile auf Juni verlegt.

Bieber kommt nach Deutschland!

Die Tour führt Justin Anfang 2023 auch nach Deutschland. Fünf Konzerte sind hier geplant - in Hamburg, Köln, Frankfurt, Berlin und München. Wo sich der Sänger und seine Crew angesteckt haben, ist nicht bekannt. Bisher hat sich Bieber auch nicht persönlich bei seinen Fans gemeldet.

Hier kannst du dir Teile der "Justice World Tour" anschauen:

boyfriend - justin bieber (live from Justice Tour) https://t.co/LxVjBWI2qa

Nach Justin Bieber Konzert: Kodak Black prügelt sich, Schüsse fallen