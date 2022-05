Justin Bieber verwirrt Fans mit neuem Musikvideo

In dem neuen Video zeigt Justin in orangener Ski-Maske seine Gesangs- und Tanzskills.

Eigentlich sind Justins Videos premium, was den Produktionsaufwand angeht. In "Peaches" sitzt er in einer Stretch-Limousine, in "Yummy" kapert er für eine Party gleich ein ganzes Edel-Restaurant. Da sticht das Video zu "I Feel Funny" schon heraus – das sieht nämlich so aus, als ob es von ein paar Freunden mit dem Smartphone gedreht wurde:

Alles nur Promo?

Ein Blick in die Kommentare schafft Klarheit: Cole Bennet, der Regisseur des Videos, kündigt dort die nächste, richtige Single von Justin an, die "Hope" heißen wird. Das Video dazu soll "sehr bald" online gehen. Der Clip mit Ski-Maske war also als Promo-Video gedacht, um den Song zu pushen und nebenbei etwas Spaß zu haben.