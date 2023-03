Justin Bieber sagt alle Konzerte in Deutschland ab

Der Sänger wollte bald nach München kommen. Aber: Das Konzert findet nicht statt. Auch andere Termine fallen aus.

Die für den 9. März in München geplante Show wurde jetzt abgesagt. Der Veranstalter teilte mit, dass es keinen Ersatztermin geben wird. Auch die schon ausgefallenen Konzerte in Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin werden nicht nachgeholt.

"Justice World Tour" erstmal abgesagt

Offenbar hat Justin Bieber seiner Welttournee erst einmal komplett gecancelt. Alle Fans, die schon Tickets für die Shows in Europa hatte, wurden am Dienstag von den Online-Tickethändlern und den Veranstaltern über die ausfallenden Konzerte informiert. Auch Termine in den USA und Australien, die teilweise erst 2024 geplant waren, wurden abgesagt.

Du hast Tickets? Das kannst du jetzt tun! Wenn du Karten für eins der abgesagten Konzerte hast, kannst du dir jetzt dein Geld zurückholen. Dafür musst du deine Karten dort zurückgeben, wo du sie gekauft hast. Wenn du die Tickets online bestellt hast, findest du bei den Tickethändlern meistens ein spezielles Formular für abgesagte Konzerte auf der Webseite.

Ein Statement von Justin oder seinem Management gibt es noch nicht. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Sänger Termine seiner Tour abgesagt hat. Im letzten Jahr hatte Justin seine Erkrankung am Ramsay-Hunt-Syndrom öffentlich gemacht. Dadurch war sein Gesicht teilweise gelähmt. Nachdem er im September wieder auf der Bühne stand, hatte er mitgeteilt, dass er mehr Zeit brauche, um sich zu erholen und gesund zu werden.

Wann die Fans Justin wieder so sehen können, ist derzeit unkar: