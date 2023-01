Deshalb werden Juventus Turin jetzt 15 Punkte abgezogen

Der Verein bekommt eine heftige Strafe. Juve hat betrogen, um mehr Geld für Transfers zu haben.

Juventus Turin hat seine Bilanzen gefälscht. Dem Verein wird vorgeworfen, dass Marktwerte von Spielern höher angegeben wurden, als sie eigentlich waren. So sollen die Finanzen um mehr als 100 Millionen Euro besser gewesen sein. Dadurch hatten die Turiner mehr Geld, um neue Spieler zu holen.

Diese Folgen hat die Strafe für Juventus Turin

Das Sportgericht des italienischen Verbands FIGB entschied, dass Juve in der laufenden Serie A jetzt 15 Punkte abgezogen werden. Dadurch rutscht der Verein von Tabellenplatz 3 auf 10 - und verlieren wohl alle Chance, noch mal in den Kampf um die Meisterschaft einzusteigen. Auch eine Teilnahme an Europacup-Wettbewerben wird so sehr unwahrscheinlich. Juventus Turin kann gegen das Urteil noch Berufung einlegen. Dafür muss das Italienische Olympische Komittee eingeschaltet werden.

Auswirkungen auf Tottenham Hotspurs?

Neben dem Punktabzug für den Verein gibt es auch eine Strafe für die ehemaligen Clubbosse. Ex-Geschäftsführer Fabio Paratici wird zum Beispiel für 30 Monate für alle Aktivitäten im italienischen Fußball gesperrt. Das Gericht will jetzt noch beantragen, dass die Sperre auch auf europäische und internationale Wettbewerbe ausgeweitet wird. Das könnte Folgen haben: Paratici ist seit 2021 Sportdirektor bei Tottenham Hotspur in England - das könnte er dann nicht bleiben.

