Video aus dem Knast: Häftlinge werfen Beamten Diskriminierung vor

Auf Social Media geht ein Video von Gefangenen der JVA Tegel viral - mit heftigen Vorwürfen.

Demnach sollen dort ausländische Gefangene schlechtere Arbeitsbedingungen erhalten oder teilweise auch keine Arbeit bekommen. Außerdem sollen die Häftlinge nicht auf ihre Entlassung vorbereitet werden. Eine Person, die keine Hilfe bekommen habe, soll nach der Entlassung vor der Haftanstalt übernachtet haben, weil sie nicht wusste, wohin. Und die Liste wird noch länger. Das wird der Berliner Justizvollzugsanstalt noch vorgeworfen:

Anhörungen sollen ohne Dolmetscher und nur auf Deutsch abgehalten worden sein.

Beamte sollen ärztliche Anordnungen ignoriert haben.

Gerichtsbeschlüsse oder das Berliner Strafvollzugsgesetz sollen nicht eingehalten worden sein.

Die Lebensmittelversorgung sei drastisch reduziert worden.

Wir dürfen uns nicht beschweren, Dienstaufsichtsbeschwerden werden ignoriert und entsorgt.

In dem Video spricht nur ein Gefangener. Er ist auch als Einziger mit Gesicht zu sehen. Hinter ihm steht eine Gruppe von Männern. Am Ende des Videos - was auf Instagram gepostet wurde - verletzen sich drei von ihnen mit Rasierklingen selbst. Das wird auf TikTok nicht gezeigt:

Das sagt die Senatsjustizverwaltung

Die Senatsjustizverwaltung bestätigte NEWSZONE, dass das Video echt ist. Es sei in den Kellerräumen der Teilanstalt VI der JVA Tegel aufgenommen worden. Der im Video erkennbare Gefangene sei bereits identifiziert worden.

Die Senatsjustizverwaltung geht den in dem Video erhobenen Vorwürfen gründlich nach.

Wie sind die Gefangenen an die Rasierklingen gekommen?

Laut Senatsjustizverwaltung werden in jeder Vollzugsanstalt Hygieneartikel – so auch Rasierer – ausgehändigt. Nicht erlaubt seien Handys. Wie die Häftlinge dennoch an eins kommen konnten, ist nicht bekannt.