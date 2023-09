Nachdem ein 22-Jähriger einen Gefängnis-Wärter angegriffen hat, fordern die Beamten mehr Schutz.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Die Mitarbeiter in Gefängnissen machen sich Sorgen um ihre Sicherheit. Die Gewerkschaft der Gefängnis-Mitarbeiter stellt allerdings umstrittene Forderungen: Unter anderem solle der Einsatz von Tasern erlaubt werden.

22-Jähriger verletzt Beamten gefährlich

In letzter Zeit sei es laut der Gewerkschaft zu mehr gewaltvollen Vorfällen gekommen. In einem Gefängnis in Frankenthal hat ein 22-Jähriger einen Wärter attackiert. Er stach dem Mitarbeiter mit einem spitzen Gegenstand in den Hals. Daraufhin schnappte er sich einen Schlüssel des Wärters, konnte aber wieder gefasst werden. Der Beamte musste am Hals notfallmäßig operiert werden.

