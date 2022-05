Hier treffen sich K-Pop-Fans aus ganz Europa

Kreischende Fans, bunte Haare und ganz viel koreanische Popmusik: 44.000 Fans feiern beim ersten K-Pop-Festival Europas.

Zwei Tage lang ist das Stadion in Frankfurt die Bühne für koreanische Mega-Stars: Am Start sind Monsta X, Mamamoo, Enhypen, NCT Dream und viele mehr. Boy- und Girl-Bands wechseln sich mit ihren Auftritten ab. Zwischendrin werden immer wieder Acts per Video eingespielt - von Bands, die nicht vor Ort sein können.

Das KPOP.FLEX ist das erste Festival dieser Art in Europa. Die Tickets für den ersten Tag waren so schnell ausverkauft, dass der Veranstalter noch einen zweiten Tag drangehängt hat.

Fans aus ganz Europa

Die K-Pop-Fans sind aus ganz Europa angereist. Sie treffen sich schon vor den Konzerten und tanzen die bekannten Choreografien auf der Wiese vor dem Stadion. Es gibt Tanz-Wettbewerbe, Fashionshows und koreanisches Streetfood. Wenn es nach dem Veranstalter geht, war Frankfurt erst der Anfang für neue Events für die europäische K-Pop-Community.

