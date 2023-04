R.I.P: Dieser K-Pop-Star ist mit nur 25 Jahren gestorben

Moonbin war ein südkoreanischer Sänger und dort krass erfolgreich. Dass er tot ist, bestätigt sein Musiklabel Fantagio.

Der Südkoreaner wurde demnach am Mittwoch leblos in seiner Wohnung in Seoul gefunden. Er habe "unerwartet unsere Welt verlassen und ist zu einem Stern am Himmel geworden", schreibt das Label auf Twitter.

pic.twitter.com/qkHHbOsjTW

Auch die Fans auf TikTok sind krass geschockt. Die geposteten Abschiedsvideos haben mehrere 100K Likes.

Der 25-Jährige war in zwei Bands: der Boygroup Astro und der Gruppe Moonbin & Sanha. Bevor er Teil der Bands wurde, hatte Moonbin als Tänzer und Model gearbeitet.

Woran ist er gestorben?

Das ist noch nicht safe. In manchen Medien wird aber spekuliert, dass der Sänger Selbstmord begangen haben könnte. Wichtig: Das ist nicht offiziell bestätigt. Die genaue Todesursache soll jetzt durch eine Untersuchung der Leiche geklärt werden.