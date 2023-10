Fleisch und Knochen: Statement von Kaan Yavi wird zum Meme

Der YouTuber und seine Frau haben sich getrennt. In einem Video zum Ehe-Aus macht Yavi eine krasse Aussage.

In dem Video spricht er seine Ex-Frau direkt an. Er rechnet mit ihr ab, zählt auf, was er für sie investiert und getan hat. Und dann sagt er den Satz, der auf TikTok und Insta viral geht.

Ja, dein Fleisch gehört deinen Eltern, aber deine Knochen gehören mir. Du gehörst mir, du bist meine Frau, du bist mein Eigentum, ab sofort.

Dieser Satz wird zum Meme, taucht in hunderten Videos auf und wird heftig kommentiert. Viele User kritisieren Yavis Aussage und sein Verhalten als Ehemann. Die meisten machen sich aber einfach über den YouTuber lustig.

So reagiert Kaan Yavi auf die Kommentare

Kaan Yavi reagiert auf die Memes mit einem emotionalen TikTok mit dem Text "Alle lachen doch dein Herz weint". Dafür kriegt er viel Support von seinen Fans.

Hier siehst du das ganze Video mit dem Statement von Kaan Yavi: